Губернатор Моор заявил, что аэропорт в Тобольске повысит качество жизни горожан

Строящийся в Тобольске аэропорт примет первых пассажиров в 2021 году. Губернатор Александр Моор в среду, 9 сентября, начал свою рабочую поездку в Тобольск с осмотра аэропорта, сообщил оперативный штаб Тюменской области.

Аэропорт сможет принимать самолеты разного класса, включая Airbus A320 и Boeing 737. Инициатором строительства является промышленный гигант СИБУР, реализующий в Тобольске проект «Запсибнефтехим». Тюменская область со своей стороны профинансировала обустройство подъездных дорог к аэропорту и ремонт автодороги Тобольск – Вагай на общую сумму 190 млн руб.

Моор выразил уверенность, что аэропорт в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города и повысит качество жизни тоболяков. Сами жители Тобольска попросили главу региона определить название для аэропорта всенародно.

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