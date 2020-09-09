В Тюменской области 48 новых заболевших коронавирусом

В Тюменской области на среду, 9 сентября, зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8206 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

С начала пандемиии умер31 заболевший коронавирусом. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются 11 человек.

За сутки выздоровел 21 человек (всего 7173 с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением находятся 657 человек, 3567 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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