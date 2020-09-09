Тюменские работодатели задолжали сотрудникам более 130 миллионов рублей зарплаты

В Тюменской области из-за долгов по зарплате с начала 2020 года возбуждено 22 уголовных дела. Работодатели региона до сих пор должны сотрудникам более 130 млн руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

На 1 сентября в числе должников находятся 18 организаций. Более половины этой суммы приходится на 10 предприятий, проходящих различные процедуры банкротства, в числе которых АО Завод «Сибнефтегазмаш» и ПАО «Ялуторовский автомобильный завод».

За восемь месяцев 2020 года к дисциплинарной ответственности было привлечено 174 лица, к административной – 189 лиц. Было возбуждено 22 уголовных дела, из них 16 – по материалам прокуратуры. В общей сложности прокуроры выявили 2294 нарушения в сфере оплаты труда. Благодаря органам региональной и федеральной властей удалось погасить долги по зарплате в сумме более 196 млн руб.

Тюмень, Николай Юрьев

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