Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области вновь превысила 50 человек в сутки

В Тюменской области на четверг, 10 сентября, зафиксирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8257 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Среди новых заболевших трое детей. С начала пандемиии умер 31 заболевший коронавирусом. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются 11 человек.

За сутки выздоровел 31 человек (всего 7204 с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением находятся 694 человека, 3859 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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