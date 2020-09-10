Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области вновь превысила 50 человек в сутки

В Тюменской области на четверг, 10 сентября, зафиксирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8257 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.
Среди новых заболевших трое детей. С начала пандемиии умер 31 заболевший коронавирусом. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются 11 человек.
За сутки выздоровел 31 человек (всего 7204 с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением находятся 694 человека, 3859 проходят перевахтовку.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 10.09.20
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