В Тюменской области новый случай гибели человека от коронавируса

В Тюменской области от коронавируса скончалась еще одна женщина. Таким образом, общее количество жертв инфекции в регионе на пятницу, 11 сентября, составило 32 человека, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Умершей было 59 лет, она страдала от прогрессирующей двусторонней вирусной пневмонии на фоне хронических заболеваний.

За последние сутки в Тюменской области было выявлено 53 новых случая коронавирусной инфекции, среди новых заболевших девять детей. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 8310 человек. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются 10 человек.

За сутки выздоровели 27 человек (всего 7231 с начала пандемии). Под медицинским наблюдением находятся 681 человек, 3673 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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