В Тюменской области продлили карантин, но ввели послабления для детей

Режим повышенной готовности в Тюменской области в связи с пандемией коронавируса продлевается на две недели. Об этом в пяьтницу, 11 сентября, заявил на «Слете успешных предпринимателей» губернатор Александр Моор.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Однако, с 15 сентября будет разрешено работать развлекательным детским центрам и детским комнатам. Также будет разрешена выставочная деятельность.

Моор заявил, что не видит необходимости во введении тотальных ограничений для бизнеса в случае второй волны пандемии. Губернатор отметил, что создан необходимый запас медикаментов, оборудования и средств индивидуальной защиты, а врачи накопили большой опыт в лечении COVID-19. «Вполне достаточно будет выявлять и быстро локализовать очаги инфекции. Даже если будет рост заболеваемости, тюменская система здравоохранения к этому готова», – заявил Моор.

Отметим, что в пятницу, 11 сентября областной оперативный штаб по профилактике коронавируса отчитался о еще одном случае смерти пациентки с COVID-19. Общее число умерших с начала пандемии составило 32 человека.

Тюмень, Николай Юрьев

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