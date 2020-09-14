Тюменцы выбрали нового депутата облдумы при рекордно низкой явке

Юрий Баранчук, кандидат от «Единой России», выиграл довыборы в тюменскую областную дуду по избирательному округу № 17. Согласно данным избирательной комиссии Тюменской области, явка на голосовании составила 8,7% от общего числа избирателей.

Баранчук победил с результатом 54,19%. Впрочем, в абсолютных цифрах это составило всего лишь 5310 голосов «за». Всего на участки из 111995 избирателей пришло 9799 человек. Это одна из самых низких явок на голосованиях в Тюменской области за последние годы.

Второе место занял коммунист Александр Чепик с 18,6% голосов (1823 проголосовавших «за»). На третьем месте Анастасия Шестакова из «Справедливой России» с 14,4% (1410 голосов). Последний результат у либерал-демократа Олега Касьянова, набравшего 9,7% голосов (948 голосов).

Теперь Юрий Баранчук покинет свое место в думе города Тюмени и станет депутатом областной думы. Будущее депутатского мандата Баранчука в гордуме определят городские народные избранники. Срок полномочий Баранчука истекал в 2023 году.

Напомним, место депутата тюменской областной думы стало вакантным после перехода единоросса Валерия Фалькова на работу министром высшего образования и науки РФ.

Тюмень, Николай Юрьев

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