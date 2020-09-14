Более пятидесяти новых случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области

В Тюменской области на понедельник, 14 сентября, зафиксировано 54 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8469 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Среди новых заболевших один ребенок. С начала пандемиии умерли 32 заболевших коронавирусом. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются восемь человек.

За сутки выздоровело 3 человек (всего 7270 с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением находятся 690 человек, 3673 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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