Число случаев заражения коронавирусом в Тюменской области превысило 8,5 тысячи человек

В Тюменской области на вторник, 15 сентября, зафиксирован 51 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8520 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Среди новых заболевших три ребенка. С начала пандемиии умерли 32 заболевших коронавирусом. Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются семь человек.

За сутки выздоровело 30 человек (всего 7300 с начала пандемии). Под медицинским наблюдением находятся 703 человека, 3393 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 14.09.20

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