В Тюменской области объявили о начале отопительного сезона

В Тюменской области объявлено о начале отопительного сезона в двух муниципалитетах. Тепло дадут жителям Тобольска и Ялуторовска, сообщили органы исполнительной власти этих городов.

Глава Тобольска Максим Афанасьев объявил о начале отопительного сезона 2020 – 2021 года в Тобольске с 18 сентября. Об этом Афанасьев сообщил на своей странице в Инстаграм. При этом, часть комментаторов на странице мэра возмутились слишком ранним включением отопления и отметили, что в их домах еще жарко.

Ранее о начале отопительного сезона на своей странице «Ялуторовск: официальные новости» в соцсети Вконтакте объявила администрация Ялуторовска. Отопительный сезон в городе начался с 16 сентября.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 15.09.20

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