В Тюменской области увеличилось число погибших от коронавируса

В Тюменской области на среду, 16 сентября, зафиксирован новый случай гибели человека от коронавирусной инфекции. Общее число умерших с начала пандемии составило 33 человека, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Умершей авциентке было 60 лет. У нее было тяжелая двусторонняя вирусная пневмония на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

За сутки в регионе коронавирус выявили у 54 человек, среди них восемь детей. Семь пациентов остаются на ИВЛ. Всего с начала пандемии число заболевших коронавирусом в Тюменской области составило .8574 человека

За сутки выздоровело 27 человек (всего 7327 с начала пандемии). Под медицинским наблюдением находятся 708 человек, 3393 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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