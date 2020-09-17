В Тюменской области вновь растет суточная заболеваемость коронавирусом

В Тюменской области за сутки у 57 человек выявили коронавирус, среди них четверо детей. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Число новых заболевших растет второй день подряд. Семь пациентов остаются на ИВЛ. Число умерших от коронавируса не изменилось, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 33 человек. Всего с начала пандемии число заболевших коронавирусом в Тюменской области составило .8631 человек.

За сутки выздоровело 25 человек (всего 7352 с начала пандемии). Под медицинским наблюдением находятся 742 человек, 3298 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 17.09.20

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