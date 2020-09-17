Под Тюменью перекроют трассу на Ханты-Мансийск

Под Тюменью перекроют для проезда шоссе на Ханты-Мансийск. Об этом сообщило ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожное движение будет перекрыто на 14 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 18 сентября с 00:00 по 00:40. В это время дорожники намерены смонтировать надземный пешеходный переход вместо обрушенного в результате ДТП 8 мая. Надземный переход будет смонтирован из модульных конструкций. «Уралуправтодор» призвал водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Как писал «Новый День», 8 мая 2020 года на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск водитель КАМАЗа с крано-манипуляторной установкой ехал с поднятой стрелой манипулятора. На 14 километре трассы в Тюменском районе он зацепил ей надземный пешеходный переход, который обрушился, повредив металлическое ограждение дороги автодороги и проезжавший легковой автомобиль ВИС. По счастливой случайности, водитель легковой машины не пострадал.

Общая сумма ущерба, причиненного ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал»», АО «Тюменское областное дорожно-транспортное предприятие» и собственнику легкового автомобиля, составила более 7,6 млн. рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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