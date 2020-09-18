Названа новая дата приезда президента Владимира Путина в Тобольск

В Тобольске ожидают визита президента Владимира Путина в конце октября. Как предполагается, глава государства приедет на открытие завода «Запсибнефтехим» компании «СИБУР», сообщил источник, близкий к предприятию.

Как сообщил источник, визит может состояться 23-24 октября текущего года. Якобы, именно для проверки готовности города к визиту Путина в минувшие выходные в Тобольск прилетал помощник президента Максим Орешкин. Вместе с губернатором Александром Моором он без лишней огласки осмотрел город. Тогда же в Тобольск прилетал председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. В ночь с субботы на воскресенье, 13 сентября, Александр Моор отбыл в Тюмень, а Конов и Орешкин осматривали «Запсибнефтехим».

Подтвердить или поровергнуть данную информацию не удалось. В пресс-службе администрации Тобольска «Новому Дню» заявили, что не располагают информацией ни о визите президента, ни об открытии «Запсибнефтехима». В пресс-службе «СИБУР Тобольск» заявили, что не комментируют информацию о возможном визите Путина. В ответ на вопрос, когда планируется торжественное открытие «Запсибнефтехима», в пресс-службе заявили: «Такой информации нет».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин может приехать в Тобольск в двадцатых числах сентября и провести отраслевое совещание по развитию нефтегазохимической отрасли страны. На данный момент подтверждения о визите Путина в Тобольск в сентябре не поступало. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг возможность участия Путина в нефтегазовом форуме в Тюмени.

Отметим, что Владимир Путин уже дважды открывал в Тобольске предприятия «СИБУРа».

Тобольск, Николай Юрьев

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