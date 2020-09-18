Коронавирус унес жизни двух человек в Тюменской области

В Тюменской области от коронавирусной инфекции умерли сразу двое мужчин. Общее число умерших с начала пандемии увеличилось до 35 человек, сообщили в пятницу, 18 сентября, в оперативном штабе по профилактике коронавируса в регионе.

Умершим мужчинам было 54 и 56 лет. Причиной смерти обоих стала тяжелая двусторонняя вирусная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний.

Сейчас на искусственной вентиляции легких остаются шесть пациентов с COVID-19. За последние сутки коронавирус выявили у 59 человек, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция поразила 8690 человек в Тюменской области.

За сутки выздоровело 26 человек (всего 7378 с начала пандемии). Под медицинским наблюдением находятся 646 человек, 2945 проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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