В Тюмени в «хрущевке» взорвался газ. Есть пострадавшие

Взрыв бытового газа произошел в Тюмени вечером в воскресенье, 20 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, разрушены три балкона жилой пятиэтажки.

Сообщение о взрыве бытового газа поступило в областное МЧС в 20:11. В пятиэтажке по адресу улица 50 лет ВЛКСМ, 95, в квартире на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Пожара после взрыва не возникло, основные разрушения коснулись балконов. На месте происшествия работают 14 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Были эвакуированы 75 человек. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 20:19. Один пострадавший с термическим ожогом доставлен в ОКБ-1. Еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте, он получил по поводу поверхностный порез. «Скорая» продолжает дежурство на месте происшествия.

Тюмень, Николай Юрьев

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