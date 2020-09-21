Мэрия Тюмени оценила последствия взрыва газа в «хрущевке»

«Хрущевка», в которой произошел взрыв газа вечером 20 сентября, признана «зоной вероятной чрезвычайной ситуации». Дому предстоит оперативное обследование, эксперты должны определить, можно ли жить в подъездах, не пострадавших от взрыва газа, сообщила пресс-служба администрации Тюмени.

Внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в администрации города в понедельник, 21 сентября. Поводом стал взрыв газа в пятиэтажке на ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 95. В доме проживало 85 человек, они были эвакуированы. Сотрудники департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени в вечер взрыва встретились с жителями. Им было предложено переехать в гостиницу «Колос» или к родственникам или знакомым. В «Колосе» предпочли поселиться 32 жителя дома, в том числе девять детей. детей) предпочли поселиться в гостинице.

После того, как эксперты определят, можно ли жить в не пострадавших от взрыва подъездах, будет проведена углублённая строительная экспертиза пострадавших помещений и оценка всего здания в целом, в том числе фундамента, подвала, крыши и несущих стен. Работы оплатит бюджет Тюмени. Отметим, что следственное управление СК РФ по Тюменской области начало доследственную проверку по факату взрыва. Правда, в официальном сообщении СУ СК РФ происшествие названо «хлопком газовоздушной смеси».

Взрыв бытового газа произошел в Тюмени вечером в воскресенье, 20 сентября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, разрушены три балкона жилой пятиэтажки. Пожара после взрыва не возникло, основные разрушения коснулись балконов. Пострадали двое. Один пострадавший с термическим ожогом был доставлен в ОКБ-1. Другому помощь была оказана на месте.

Тюмень, Николай Юрьев

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