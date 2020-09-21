В Тюмени растет число новых случаев коронавируса

В Тюменской области третий день суточная заболеваемость коронавирусом составляет более 60 человек. За последние сутки в регионе COVID-19 выявили у 65 человек, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

В минувшую субботу, 19 сентября, в Тюменской области умер 36 пациент с коронавирусом. Ему было 64 года, пациент скончался от двусторонней вирусной пневмонии и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

Всего за последние три дня в Тюменской области коронавирус подтвержден у 191 человека (64 в субботу, 62 -в воскресенье и 65 в понедельник). Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии составило 8881. За последние сутки заболели четверо детей. На искусственной вентиляции легких остаются девять пациентов.

За сутки выздоровели трое пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 7411 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 803 человека, 2946 человек проходят перевахтовку.

Тюмень, Николай Юрьев

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