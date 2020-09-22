В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП из-за кабана

Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе Тюмень – Курган в Тюменской области. Причиной трагедии стал кабан, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Трагедия произошла в девятом часу вечера в понедельник, 21 сентября на 141 километре трассы Курган-Тюмень в Исетском районе. Столкнулись легковые «Мицубиси» и «Лада». Причиной столкновения стал выезд одного из водителей на полосу встречного движения. Водитель пытался объехать выбежавшего на дорогу дикого кабана.

В результате, «Ладу» отбросило в кювет, а кабана разорвало. Погибли четверо: водитель «Лады», которому было 22 года, и трое его попутчиков – 45-летняя женщина, ее 4-летняя дочка и 43-летний мужчина. Пассажиры «Лады» ехали в отпуск, они намеревались в Кургане сесть на поезд в один из южных регионов . Услугами водителя погибшие воспользовались через «BlaBlaCar».

Водитель «Мицубиси», житель Кургана, выжил и был доставлен в больницу с различными повреждениями. Накануне аварии ему исполнилось 27 лет.

Тюмень, Николай Юрьев

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