Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 9000 заболевших коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 61 человека. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Среди заболевших четверо детей. Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии составило 8942. Если существующая динамика сохранится, то уже 23 сентября регион преодолеет порог в 9000 заболевших COVID-19.

На искусственной вентиляции легких остаются восемь пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 36 человек.

За последние сутки выздоровели 27 пациентов ( 7438 человек с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 814 человек, 2481 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.09.20

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