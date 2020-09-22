Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в тюменской «хрущевке»

В Тюмени после взрыва газа в жилой пятиэтажке возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 22 сентября сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, причиной взрыва (следствие использует термин «возгорание природного газа и хлопок») стало неосторожное обращение с газопроводом и газопотребляющим оборудованием. Произошло возгорание природного газа и «хлопок», в результате было повреждено имущество жителей дома.

Уголовное дело возбуждено по статье «повреждение чужого имущества по неосторожности» (ст. 168 УК РФ). Сейчас следствие устанавливает возможных виновников происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», взрыв бытового газа в пятиэтажке по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 95, произошел в Тюмени вечером в воскресенье, 20 сентября. Были разрушены три балкона. Пострадали два человека. «Хрущевка», в которой произошел взрыв газа, была признана мэрией Тюмени «зоной вероятной чрезвычайной ситуации». В доме проживало 85 человек, они были эвакуированы.

Тюмень, Николай Юрьев

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