В Тюменской области выбрали глав двух сельских районов

В двух районах Тюменской области переизбрали руководителей местных администраций. Информация об этом во вторник, 22 сентября, была размещена на официальном сайте правительства Тюменской области.

Игорь Васильев был переизбран главой Абатского района 21 сентября. Депутаты районной думы проголосовали за Васильева единогласно. Игорь Васильев с 2000 года работал в администрации Абатского муниципального района. В 2011 году был назначен главой администрации района, а в 2015 году избран главой района.

Также продолжит работать руководителем района Виктор Рейн, его переизбрали главой Бердюжского района 10 сентября. Депутаты бердюжской районной думы также единогласно поддержали кандидатуру Рейна. Отметим, что Рейн до 2015 года работал на различных должностях, включая заместителя главы, в администрации Абатского района. Главой Бердюжского района Рейн был назначен 11 сентября 2015 года.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 22.09.20

Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 9000 заболевших коронавирусом. / В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП из-за кабана. / В Тюмени растет число новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»