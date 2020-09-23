Начинается суд над тюменским солдатом-срочником, расстрелявшим своих сослуживцев

Расследование дела тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в забайкальской военной части, завершено, он признал свою вину. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил Следственный комитет России.

Шамсутдинов обвиняется в убийстве двух и более лиц общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК РФ) и в покушении на такое убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов получил в комплексе подготовки дежурной смены четыре магазина с 30 патронами калибра 5,45 мм для имевшегося у него автомата Калашникова. После этого он расстрелял своих сослуживцев из автомата, израсходовав первый магазин, он присоединил новый и продолжил стрельбу. Срочник целился сослуживцам в голову, грудь и спину. Раненых Шамсутдинов добил. В результате, восемь военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Сейчас материалы уголовного дела направлены во Второй Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Новый День», Минобороны России заявило, что трагедия произошла по причинам личного характера. Отец рядового Салимчан Шамсутдинов настаивал, что его сына довели до нервного срыва офицеры и сослуживцы. Председатель Комитета солдатских матерей Забайкалья Валентина Мордова сообщила, что в воинской части была дедовщина.

Читинский гарнизонный военный суд 3 марта вынес приговор по делу о дедовщине в войсковой части в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Рядовой Руслан Мухатов был признан виновным в неуставных отношениях и приговорен к двум годам колонии-поселения условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Подсудимый обвинялся в издевательствах над Шамсутдиновым и другими солдатами. При этом следствие не усмотрело прямой связи между противоправными действиями Мухатова и стрельбой по сослуживцам, устроенной Шамсутдиновым.

Москва, Николай Юрьев

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