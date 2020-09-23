Тюменская область преодолела порог в девять тысяч заболевших корогнавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 63 человек. Об этом во среду, 23 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Среди заболевших девять детей. Общее количество случаев заражения в регионе с начала пандемии превысило 9 тысяч и составило 9005 заболевших COVID-19.

На искусственной вентиляции легких остаются 10 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 36 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 25 пациентов ( 7463 человека с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 816 человек, 2091 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 23.09.20

СКР: тюменский солдат-срочник признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье. / Начинается суд над тюменским солдатом-срочником, расстрелявшим своих сослуживцев. / Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в тюменской «хрущевке». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»