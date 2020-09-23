Уволен главный распорядитель тюменских лесов

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов уволен со своего поста 23 сентября 2020 года. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, говорится в официальном сообщении на сайте правительства Тюменской области.

Официально Пуртов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Кто станет преемником Пуртова, не сообщается. Дозвониться до Николая Пуртова не удалось.

В должности директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов проработал с 23 марта 2018 года. До этого, в ноября 2016 года, Пуртов был сначала заместителем главы Тюменского района, потом – первым заместителем главы того же района. С 2013 по 2016 год Николай Пуртов работал заместителем гендиректора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Тюмень, Николай Юрьев

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