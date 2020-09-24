В Тюменской области рекордное число новых заболевших коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 67 человек. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Суточное число новых заболевших в Тюменской области оказалось самым большим за последний месяц по данным сайта стопкоронавирус.рф. Количество заболевших растет третий день подряд. Среди заболевших семеро детей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9072 заболевших COVID-19.

На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 36 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 29 пациентов ( 7492 человека с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 886 человек, 2091 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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