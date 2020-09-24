Победитель на довыборах в тюменскую облдуму попросил отпустить его пораньше

Единоросс Юрий Баранчук, победивший на довыборах в тюменскую областную думу, принес присягу и стал депутатом регионального парламента. Это произошло в четверг, 24 сентября, на заседании облдумы.

Руководитель фракции КПРФ Тамара Казанцева пыталась заявить о фальсификациях на довыборах. По мнению коммунистки, на избирательном округе №17 слишком много избирателей (39%) проголосовали досрочно. Спикер облдумы Сергей Корепанов в ответ предупредил Казанцеву об уголовной ответственности за клевету. Корепанов и еще один депутат-единоросс, Владимир Ульянов, попросили председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина проверить слова Тамары Казанцевой. Ранее Игорь Халин сообщил, что существенных нарушений на довыборах в облдуму зафиксировано не было.

После принесения присяги в качестве депутата областной думы Юр ий Баранчук попросил отпустить его с заседания пораньше.

Как писал «Новый День», на довыборах в тюменскую областную думу в этом году была зафиксирована рекордно низкая явка – 8,7%. Победил единоросс Юрий Баранчук, он набрал 54,19% голосов. Всего на участки из 111995 избирателей пришло 9799 человек. Второе место занял коммунист Александр Чепик с 18,6% голосов, на третьем месте оказалась Анастасия Шестакова из «Справедливой России» с 14,4% голосов, результат либерал-демократа Олега Касьянова составил 9,7% голосов.

Тюмень, Николай Юрьев

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