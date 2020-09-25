В Тюменской области избран глава «столичного» района

Главой Тюменского района избрана Светлана Иванова. Такое решение единогласно приняли в пятницу, 25 сентября, депутаты думы Тюменского района нового созыва.

Как сообщил оперативный штаб Тюменской области, Иванова назвала основные направления предстоящей работы: дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры, социальной сферы, ЖКХ, сельскохозяйственного кластера, создание благоприятного инвестиционного климата. Главным приоритетом при этом Иванова назвала создание комфортной среды для жизни людей. Отметим, что Светлана Иванова работает главой Тюменского района с 2015 года.

Также был избран председатель тюменской районной думы четвертого созыва. Им стал Валентин Клименко.

Губернатор Александр Моор заявил, обращаясь к участникам первого заседания районной думы нового созыва: «От решений вновь избранных думы и главы зависит, как дальше будет развиваться Тюменский район, который мы не зря называем столичным. У района хорошие инвестиционные перспективы, здесь сосредоточена четверть агропромышленного потенциала региона. Наша с вами основная задача заключается в повышении качества жизни людей».

Тюмень, Николай Юрьев

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