Тюменская область обновила антирекорд по заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 70 человек. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Таким образом, в регионе отмечена самая высокая суточная заболеваемость коронавирусом за последний месяц. Среди заболевших семеро детей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9142 случая заболевания COVID-19.

На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 36 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 28 пациентов ( 7520 человек с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 902 человека, 2021 человек находится на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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