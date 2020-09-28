В Тюменской области выросло количество жертв коронавируса. Заболеваемость COVID-19 превысила среднероссийскую

В Тюменской области за последние два дня умерли двое заболевших коронавирусом. При этом, суточная заболеваемость коронавирусом постепенно растет по данным, которые сообщил в понедельник, 28 сентября, оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В понедельник оперштаб опубликовал информацию о смерти 70-летнего мужчины, у которого была тотальная двусторонняя вирусная пневмония и полиорганная недостаточность на фоне нескольких хронических заболеваний. Днем ранее оперштабб сообщил о смерти 66-летней женщины с двусторонней вирусной пневмонией. У нее также была полиорганная недостаточность и сопутствующие хронические заболевания. Всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирус унес жизни 38 человек.

При этом суточная заболеваемость коронавирус ом продолжает расти. В понедельник, 28 сентября, было отмечено 74 новых случая COVID-19. Сутками ранее сообщалось о 71 новом случае заболевания. Среди заболевших в воскресенье и понедельник, в общей сложности, шестеро детей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9356 случаев заболевания COVID-19. На искусственной вентиляции легких остаются 11 пациентов.

За последние сутки выздоровели девять пациентов ( 7561 человек с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 958 человек, 1982 человека находятся на перевахтовке.

Ранее губернатор Александр Моор в видеообращении к жителям региона заявил, что рпежим повышенной готовности в регионе будет продлен. Глава региона поручил ужесточить контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте, не предприятиях и в общественных местах. Губернатор отметил, что темп прироста заболеваемости в Тюменской области выше среднероссийского уровня.

Тюмень, Николай Юрьев

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