В Тюмени ветерану Великой Отечественной отказали в приватизации из-за точки в паспорте

В Тюмени ветерану Великой Отечественной войны отказали в приватизации муниципального жилья из-за отметки от шариковой ручки в паспорте. После вмешательства прокуратуры оператора тюменского филиала МФЦ привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В июне 2020 года 92-летняя ветеран ВОВ и члены ее семьи обратились в филиал ГАУ ТО «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», чтобы приватизировать муниципальное жилье. Однако, в МФЦ отказались принимать документы от ветерана и предоставлять ей муниципальную услугу. Причиной стала небольшая точка от шариковой ручки в паспорте пожилой женщины.

Внучка ветерана обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Было установлено, что сотрудник МФЦ необоснованно отказал в предоставлении услуги, так как такие незначительные отметки не влекут за собой недействительности паспорта гражданина Российской Федерации.

Прокуратура возбудила в отношении оператора учреждения, отказавшего в приеме документов, дело об административном правонарушении по статье «нарушение порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее непредоставление муниципальной услуги заявителю» (ч. 1 ст. 3.24 Кодекса Тюменской области об административной ответственности). Мировой судья оштрафовал оператора на 5 тыс рублей.

Тюмень, Николай Юрьев

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