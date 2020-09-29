Тюменец «заминировал» дом, чтобы отомстить сожительнице

В Тюмени осужден «телефонный террорист», сообщивший о минировании жилого дома. Мужчина сообщил о готовящемся взрыве после того, как поссорился с сожительницей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

11 июня 2020 года 33-летний тюменец, будучи пьян, поссорился с сожительницей. После этого он со своего мобильного телефона позвонил в службу «112» и сообщил о готовящемся взрыве двухэтажного жилого дома в Тюмени.

На адрес предполагаемого взрыва выехали сотрудники правоохранительных органов. «Минера» быстро установили, на допросе мужчина рассказал, что не имеет взрывного устройства и не собирался взрывать дом.

Было возбуждено уголовное дело о «заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве» (ч.1 ст. 207 УК РФ). Калининский районный суд при говорил «телефонного террориста» к 1 году ограничения свободы.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 28.09.20

Губернатор Александр Моор продлил действие «коронавирусных» запретов в регионе. / В Тюмени ветерану Великой Отечественной отказали в приватизации из-за точки в паспорте. / В Тюменской области выросло количество жертв коронавируса. Заболеваемость COVID-19 превысила среднероссийскую. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»