Тюменские органы опеки шесть лет не обращали внимание на мать, истязавшую своих дочерей

В Тюменском районе женщина шесть лет истязала двух своих дочерей. Ей предъявлкено обвинение в истязании, совершенном в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, жительница одного из населенных пунктов Тюменского района, с 2014 по 2020 годы систематически истязала своих дочерей 2009 и 2011 годов рождения. Вфеврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову, при этом унижала и оскорбляла ее нецензурной бранью, а после выгнала девочку без одежды и обуви на улицу. В марте 2019 года мать школьным ранцем ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. В течении 2020 года обвиняемая неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

Сейчас рассматривается вопрос об ограничении родительских прав обвиняемой. Следственные органы намерены дать юридическую оценку бездействию органов опеки, из-за чего пострадали дети.

Тюмень, Николай Юрьев

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