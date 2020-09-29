Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 9,5 тысячи заболевших коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 72 человек. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9428 случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших шестеро детей. При сохранении такой суточной выявляемости новых случаев коронавируса в регионе уже в среду, 30 сентября, будет преодолен порог в 9,5 тысячи случаев коронавируса.

На искусственной вентиляции легких находятся 11 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 38 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 27 пациентов ( 7588 человек с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 957 человек, 1898 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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