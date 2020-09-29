В Заводоуковске избрали нового главу муниципалитета

В Заводоуковском городском округе избрали нового главу. Об этом сообщил официальный сайт правительства Тюменской области.

Новым руководителем Заводоуковского городского округа стала Светлана Касенова, до этого 24 года отработавшая в органах местного самоуправления этого муниципального образования. Последние 16 лет Касенова работала заместителем главы городского округа.

Депутаты заводоуковской думы единогласно поддержали кандидатуру Светланы Касеновой. Присутствовавший на заседании думы губернатор Александр Моор поблагодарил за плодотворную работу прежнего главу Заводоуковска Александра Анохина.

Губернатор пообещал, что правительство Тюменской области продолжит работать в тесном взаимодействии с муниципалитетом, оказывая возможное содействие в решении поставленных перед местными властями. Этими задачами глава региона назвал создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.

Заводоуковск, Николай Юрьев

Заводоуковск. Другие новости 29.09.20

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