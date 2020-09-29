В Тюменской области дядя бил и душил шлангом маленького племянника

В Исетском районе дядя истязал малолетнего племянника. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с 10 июня по 9 августа 2020 года житель одного из сел Исетского района истязал гостившего у него 10-летнего племянника. За малейшую провинность 38-летний мужчина избивал ребенка веревкой и шлангом. Кроме того, дядя сдавливал шлангом племяннику шею.

О преступлении в правоохранительные органы сообщила мама мальчика, который вернулся домой от дяди с многочисленными кровоподтеками и ссадинами на теле. Было возбуждено уголовное дело об истязании заведомо несовершеннолетнего.

Ялуторовск, Николай Юрьев

Ялуторовск. Другие новости 29.09.20

В Заводоуковске избрали нового главу муниципалитета. / Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 9,5 тысячи заболевших коронавирусом. / Тюменец «заминировал» дом, чтобы отомстить сожительнице. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»