В Тюмени на пожаре погиб ребенок, еще трое пострадали

В Тюмени на пожаре погиб пятилетний ребенок, еще трое детей госпитализированы с ожогами. Пожар произошел в СНТ «Малинка» на Велижанском тракте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом дома по улице Земляничной в СНТ «Малинка» поступило в МЧС в 5:20 утром в среду, 30 сентября. На место прибыли 5 единиц техники и 19 пожарных. После того, как к семи часам утра им удалось потушить пожар, было обнаружено тело девочки 2015 года рождения.

Еще троих детей спасли из горящего дома соседи, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Соседи вызвали «скорую», первая бригада прибыла на место в 5:35, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Спасенных из огня мальчиков 2009, 2012 и 2017 годов рождения госпитализировали в ОКБ№1 Тюмени. Сейчас они в реанимации, врачи оценивают состояние детей, как тяжелое. У детей глубокие ожоги 55%, 60% и 65% поверхности кожи.

В МЧС сообщили, что причины пожара пока устанавливаются. По данным Следственного комитета, дети находились дома одни. Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по факту гибели ребенка на пожаре. Также проверку исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних начала прокуратура . На место пожара выезжал прокурор Центрального округа Султан Ксимов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Тюмень, Николай Юрьев

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