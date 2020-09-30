Тюменская область перешагнула порог в 9,5 тысячи заболевших коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 78 человек. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9506 случаев заболевания COVID-19. Среди новых заболевших трое детей. На искусственной вентиляции легких находятся 13 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 38 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 28 пациентов ( 7616 человек с начала пандемии). Сейчас под медицинским наблюдением остаются 976 человек, 1898 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.09.20

В Тюмени на пожаре погиб ребенок, еще трое пострадали. / В Тюменской области дядя бил и душил шлангом маленького племянника. / В Заводоуковске избрали нового главу муниципалитета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»