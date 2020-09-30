Тюменский поставщик автомобилей для чиновников и следователей оштрафован за картельный сговор

В Тюмени за картельный сговор оштрафована компания, поставлявшая транспортные средства для чиновников и следователей СК РФ. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в пресс-службе УФАС России по Тюменской области.

Тюменское УФАС установило, что две местные компании, ООО «Автокомплекс» и ООО ПКФ «Атлантавто», заключили устное картельное соглашение для поддержания высоких цена на торгах по закупке транспортных средств для государственных нужд. С 2017 по 2018 год компании приняли участие в четырех госзакупках на поставку автомобилей, вездеходов и другой спецтехники для ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», службы ветеринарии ЯНАО, следственного управления СК РФ по ЯНАО и администрации Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края. Благодаря картельному соглашению общий доход компаний составил более 15 млн рублей.

ООО ПКФ «Атлантавто» пошло на сотрудничество с УФАС и представило информацию о заключении и реализации картельного сговора. Компания добровольно прекратила деятельность картеля. В связи с этим «Атлантавто» и ее директор были освобождены от административной ответственности. ООО «Автокомплекс» свою вину не признало и было оштрафовано на 3,3 млн рублей.

Отметим, что, согласно данным из открытых источников, ООО «Автокомплекс» продолжает поставлять технику для «Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов», центра транспортного обеспечения Управления делами правительства Тюменской области, дирекции транспорта ЯНАО и других государственных структур.

Тюмень, Николай Юрьев

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