Глава Росприроднадзора потребовала от тюменских чиновников и недропользователей меняться «по хорошему или по плохому»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова проводит проверку Северо-Уральского территориального подразделения, в в ведении которого находятся Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. Об этом чиновница сообщила на своих страницах в социальных сетях.

По словам Радионовой, представители центрального аппарата ведомства работают в Тюмени со вторника, 29 сентября. «Конечно, никто и не ожидал обнаружить здесь территорию победившего экологического благополучия. Но картина пока грустная. Претензии не только и не столько к работникам территориального органа, сколько к самим «привычкам» – как в области надзора, так и со стороны самих природопользователей», – написала Радионова.

Радионова отметила в работе местных чиновников Росприроднадзора «отсутствие единообразия и ярко выраженные «персональные» подходы». «А ведь это огромные регионы с развитой добычей углеводородного сырья и многого другого. Туда вкладывают миллиарды рублей. Пришло время меняться. По-хорошему или по-плохому – выбор каждого», – отметила Радионова.

Чиновница добавила, что пока не сообщает конкретных результатов проверки и ждет промежуточных итогов. Радионова призвала тех, кто читает ее сообщения в соцсетях, писать свои вопросы, «но только по существу и конструктивно».

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.09.20

Тюменская область перешагнула порог в 9,5 тысячи заболевших коронавирусом. / В Тюмени на пожаре погиб ребенок, еще трое пострадали. / В Тюменской области дядя бил и душил шлангом маленького племянника. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»