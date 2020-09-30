В Тюмени из-за отсутствия масок закрывают кинотеатр в крупном ТРЦ

В Тюмени Роспотребнадзор намерен приостановить работу кинотеатра в одном из крупнейших ТРЦ города. Проверка Роспотребнадзора выявила отсутствие в кинотеатре средств профилактики коронавируса, сообщила в среду, 30 сентября, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Во время проверки в кинотеатре «Атмос Синема» в торгово-развлекательном центре «Сити Молл» специалисты Роспотребнадзора не нашли обязательные антисептики, запас масок и бактерицидные облучатели. Кроме того, санитарное состояние кинотеатра оказалось неудовлетворительным. «Принято решение о составлении протокола об административном приостановлении деятельности данного объекта и направлении протокола в суд», – цитирует Юлию Распопову оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Оперативный штаб принял решение об усилении проверок соблюдения масочного режима. К проверкам будут привлечены сотрудники Роспотребнадзора, полиции и профильных департаментов.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 30.09.20

Тюменский поставщик автомобилей для чиновников и следователей оштрафован за картельный сговор. / Глава Росприроднадзора потребовала от тюменских чиновников и недропользователей меняться «по хорошему или по плохому». / Тюменская область перешагнула порог в 9,5 тысячи заболевших коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»