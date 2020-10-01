В Тюменской области новый рост заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 81 человека. Об этом в четверг, 1 октября, сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9587 случаев заболевания COVID-19. Среди новых заболевших пятеро детей. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов. С начала пандемии от коронавируса в регионе умерли 38 человек, у всех были сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки выздоровели 30 пациентов ( 7646 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1009 человек, 1844 человека находятся на перевахтовке.

Отметим, что ранее губернатор Александр Моор продлил срок режима повышенной готовности в Тюменской области до 12 октября. Рост заболеваемости в регионе превысил среднероссийский уровень.

Тюмень, Николай Юрьев

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