Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Тюменской области открывают новые инфекционные госпитали

В Тюменской области из-за роста числа заболевших коронавирусом открыли два новых инфекционных госпиталя. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Для приема инфекционных больных перепрофилировали Омутинскукю районную больницу и детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний бор». Омутинская больница в период максимального подъема заболеваемости коронавирусом уже работала как моногоспиталь, но впоследствии вернулась в обычный режим работы. На базе центра «Верхний бор» работал обсерватор.

Омутинская больница снова работает в качестве моногоспиталя, куда поступают пациенты с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на COVID-19. В «Верхний бор» госпитализируют пациентов средней тяжести, он рассчитан на 160 коек.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяны Новиковой, причиной перепрофилирования стало увеличение числа больных коронавирусом, которым нужно лечение в больнице, в том числе больных пневмонией. «Мы не должны допускать ситуации, чтобы не хватало коек, – заявила Новикова. – Уже давно мы выдерживаем планку в 50% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Поэтому мы действуем на опережение».

Сейчас в Тюменской области пациентов с коронавирусом и пневмонией, не обусловленной COVID-19,принимают 11 медучреждений принимают пациентов с коронавирусом, а также. При необходимости для лечения таких больных могут быть задействованы и другие медучреждения.

Как писал «Новый День», в последние недели в Тюменской области наблюдается непрерывный рост суточной заболеваемости коронавирусом. Число заболевших за сутки на 1 октября достигло 81 человека.

Тюмень, Николай Юрьев

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