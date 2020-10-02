В Тюмени подросток переплыл Туру, убегая от полиции

В Тюмени подросток устроил погоню по городу и переплыл реку Тура, убегая от гаишников. Об экстремальной погоне рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

17-летний студент одного из тюменских колледжей ехал на «Жигулях» седьмой модели по улице Щербакова в Тюмени. Когда его попытались остановить инспекторы ГИБДД, он не подчинился их требования, а продолжил движение, нарушая при этом правила дорожного движения.

Гаишники осторожно преследовали нарушителя. На улице Коммунистической он врезался в забор дома. После этого водитель выбежал из автомобиля и побежал к набережной. Убегая от полицейских, юноша спрыгнул с двух ярусов набережной, повредив ногу при одном из прыжков. Несмотря на это, парень прыгнул в реку Тура и переплыл ее. На другом берегу экстремала уже ждали сотрудники ГИБДД. Они задержали молодого человека и доставили его в больницу, где врачи оказали спортсмену медицинскую помощь.

Как рассказали в ГИБДД, молодой человек убегал от полицейских, потому что боялся ответственности за вождение без прав. Полицейские проверили, не находится ли автомобиль в угоне, но машина оказалась «чистой». На водителя в присутствии его родителей были составлены протоколы за то, что он не остановился по требованию гаишников и за вождение без водительского удостоверения.

Тюмень, Николай Юрьев

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