В Тюменской области от коронавируса умерли двое, число заболевших непрерывно растет

Сразу два больных COVID-19 умерли в Тюменской области за последние сутки. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершим было 52 года и 77 лет. Мужчины страдали от сердечно-легочной недостаточности и двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Более молодой из умерших мужчин имел также отягощенный анамнез. Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирус унес жизни 40 человек.

В Тюменской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 87 человек, в том числе у семи детей. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9674 случая заболевания COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 17 пациентов.

За последние сутки выздоровели 30 пациентов (7676 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1030 человек, 1844 человека находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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