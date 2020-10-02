Тюменская бизнес-вумен обманула дольщиков элитного жилого комплекса на сотни миллионов рублей

В Тюменском районе будут судить бизнес-вумен, которая вывела из своей строительной компании активы на сотни миллионов рублей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемая была учредителем и гендиректором ООО «СтройТрест», которое возводило жилой комплекс «House-club» в поселке Московский дворик Тюменского района. Согласно данным, размещенным на страницах ЖК в соцсетях, «House-club» – это элитный жилой комплекс в 15 минутах езды от центра Тюмени. С июня 2018 по апрель 2019 года руководитель совершила ряд невыгодных для своей компании и мнимых сделок, в частности, заключила в ноябре 2018 года договоры долевого участия в строительстве жилого комплекса с другой возглавляемой ею фирмой. За 59 квартир и 51 парковочное место в строившемся жилом комплексе на сумму свыше 361 млн рублей «СтройТрест» получил неликвидные векселя второй компании. Общий ущерб дольщикам и организациям – кредиторам в результате действий предпринимательницы составил более 399 млн рублей.

В августе 2019 года ООО «СтройТрест» было признано банкротом. Арбитражный суд признал недействительными договоры долевого участия и другие сделки, заключенные обвиняемой. Дольщикам вернули их деньги за счет продажи объекта незавершенного строительства с земельными участками.

Против гендиректора ООО «СтройТрест» было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам государства» (ч.1 ст. 201 УК РФ). Согласно данным из открытых источников, учредителем и бывшим генеральным директором компании является Лариса Черникова. Сейчас обвинительное заключение по делу против Черниковой утверждено и в ближайшее время будет направлено в суд.

Тюмень, Николай Юрьев

Тюмень. Другие новости 02.10.20

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