Тюменская область вплотную приблизилась к порогу в 10 тысяч заразившихся коронавирусом

В Тюменской области за последние сутки выявлено 97 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 9 детей. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

В последние недели суточная заболеваемость коронавирусом неуклонно растет. В минувшую субботу, 3 октября, было зафиксирован 91 случай C)VID-19, в воскресенье, 4 октября – 93 случая. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 9955 случаев заболевания COVID-19, умерли 40 человек. На искусственной вентиляции легких находятся 19 пациентов. При сохранении таких темпов прироста числа заболевших уже во вторник, 6 октября, Тюменская область перешагнет порог в 10 000 инфицированных коронавирусом.

За последние сутки выздоровели 11 пациентов (7725 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1101 человек, 2300 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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