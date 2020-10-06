В Тюменской области возросло число умерших от коронавируса. Регион преодолел порог в 10 тысяч заболевших

В Тюменской области зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Умершему мужчине было 47 лет. Он долгое время находился на искусственной вентиляции легких и скончался от острого дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии. Таким образом, всего с начала пандемии в Тюменской области от коронавируса умер 41 человек.

В Тюменской области за последние сутки выявлено 102 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших 9 детей. Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 057 случаев заболевания COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 20 пациентов.

За последние сутки выздоровели 30 пациентов (7755 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1128 человек, 2347 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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