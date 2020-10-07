В Тюменской области умер еще один больной коронавирусом

В Тюменской области коронавирус унес жизнь еще одного человека. На среду, 7 октября, общее число умерших от COVID-19 в регионе составило 42 человека, сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса в регионе.

Мужчина скончался от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусной пневмонии и нескольких хронических заболеваний. Ему был 61 год.

В Тюменской области за последние сутки выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших пятеро детей. Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает неуклонно расти. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 10 162 случая заболевания COVID-19. На искусственной вентиляции легких находятся 16 пациентов.

За последние сутки выздоровели 31 пациент (7786 человек с начала пандемии). Под медицинским наблюдением остаются 1169 человек, 1078 человек находятся на перевахтовке.

Тюмень, Николай Юрьев

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