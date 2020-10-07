Роспотребнадзор сделал заявление по поводу введения жесткого карантина в Тюменской области

В Тюменской области не планируется введение карантина в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 7 октября, заявило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
«В настоящее время вопрос о введении карантина и закрытии общественных мест не рассматривается, – цитирует заявление Роспотребнадзора оператиный штаб по профилактике коронавируса в Тюменской области. – В регионе усилен контроль за выполнением индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период сохранения угрозы распространения COVID-19».
Санитарные врачи объявили об усилении мер контроля за соблюдением профилактических мер в общественном транспорте. Проверки коснутся, в том числе, соблюдения масочного режима гражданами. Кроме того, будут обследоваться функционирующих объекты в регионе. Проверки проводятся сотрудниками Роспотребнадзора совместно с профильными департаментами правительства Тюменской области и правоохранительными органами.
Отметим, что на 7 октября в Тюменской области зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших превысило 10 тысяч человек, 42 человека умерли.
Тюмень, Николай Юрьев
Тюмень. Другие новости 07.10.20
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